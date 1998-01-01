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سلطة النقد تكرم موظفاتها بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وعيد الأم

الإثنين 19 مارس 2018 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

تحت رعاية ومشاركة معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، أقامت سلطة النقد الفلسطينية احتفالاً تكريماً للموظفات العاملات في سلطة النقد في الضفة الغربية وقطاع غزة، بمناسبة يوم المرأة العالمي ويوم الأم.

وخلال كلمته في الاحتفال، أشاد معالي المحافظ بالدور البارز للمرأة الفلسطينية في مسيرة التنمية وبناء المؤسسات الفلسطينية، وإنجازاتها المميزة في كافة المجالات سيما المصرفية والاقتصادية، مؤكداً على أن المرأة الفلسطينية أثبتت وعلى مر العصور قدرتها الفعالة جنباً إلى جنب مع الرجال في تنمية المجتمعات، وتبوء المناصب القيادية في المؤسسات الفلسطينية، ونجاحها في إدارة دفتها إلى الرقي والتطور.

وثمن معالي المحافظ جهود جميع الموظفات العاملات في القطاع المصرفي ودورهن في المحافظة على تطويره وتنميته، مشيراً إلى أن عدد الموظفات في سلطة النقد الفلسطينية ارتفع منذ سنة تأسيسها عام 1995 من ثماني موظفات إلى 97 موظفة في عام 2018، أي بما يقارب 30% من عدد العاملين في سلطة النقد والبالغ عددهم 340 موظفاً وموظفة.

وتم خلال الاحتفال توزيع هدايا تكريمية على موظفات سلطة النقد تقديراً لجهودهن.

#سلطة النقد #عيد الأم

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