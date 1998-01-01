"بيرزيت" و"التربية" تعقدان ورشة عمل لتطوير لبنات التعلم للمرحلة الأساسية العليا

رام الله / سما /

عقد مركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي على مدار يومين، ورشة عمل لتطوير لبنات التعلم في مبحثي الرياضيات والفيزياء للمرحلة الأساسية العليا، من الصف السابع وحتى العاشر.

وحضرت الورشة فرق متخصصة، من مشرفين ومعلمين ومصممي تعلم وتكنولوجيا وخبراء النوع الاجتماعي.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تحسين ممارسات التعليم المدرسي في فلسطين عن طريق إنتاج لبنات تعلم في مجالات العلوم والرياضيات.

وقال مدير وحدة الإبداع في التعلم أسامة الميمي إن هذا المشروع الوطني، يساهم في تصميم لبنات التعلم لتخلق لدى الطلاب عمليات تفكير مختلفة عن النمطية والتقليدية لتواكب العصر وتنسجم مع متغيراته.

ويعتبر هذا المشروع أحد المشاريع التي تسعى الجامعة والوزارة من خلالها إلى تأسيس بنك لبنات التعلم، والذي سيشكل مرجعاً لكافة المراحل المدرسية، ويضم دروساً إثرائية تفاعلية تعمل على تعزيز المهارات الحياتية للطلبة.