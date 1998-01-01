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الضميري: نرفض ان تحقق حماس في حادث استهداف موكب الحمد الله وفرج بغزة

الإثنين 19 مارس 2018 03:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
الضميري: نرفض ان تحقق حماس في حادث استهداف موكب الحمد الله وفرج بغزة



رام الله /سما/

: قال المتحدث الرسمي باسم المؤسسة الأمنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية  "إنه يرفض أن تحقق حركة حماس في حادثة استهداف موكب رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، معتبراً أن الحركة قصرت بعملية التأمين المطلوبة لموكب رئيس الوزراء، رافضاً تشكيل لجنة دولية للتحقيق".

وأضاف الضميري أن  "حركة حماس متهمة بما حدث من محاولة اغتيال لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج في قطاع غزة" .

وأوضح الضميري أن "تحقيقات حركة حماس بتفجير موكب رئيس الحكومة غير مقبولة، فمن لا يستطيع استدعاء شخص نتهمه بالمسؤولية كعضو مكتبها السياسي فتحي حماد لن يكون نزيها بالتحقيق".

#الضميري #حماس #فرج #الحمد الله

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