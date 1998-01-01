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عضو كنيست يدعو لمنع اندلاع حرب جديدة ومد غزة بالكهرباء والماء

الإثنين 19 مارس 2018 03:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
عضو كنيست يدعو لمنع اندلاع حرب جديدة ومد غزة بالكهرباء والماء



رام الله / سما /

دعا عضو الكنيست عن حزب هناك مستقبل، عوفر شيلح، اليوم الاثنين، إلى منع اندلاع حرب جديدة على جبهة قطاع غزة.

وأكد شيلح في تصريحات له أوردتها وسائل إعلام عبرية، على ضرورة مد قطاع غزة بالمياه والكهرباء لمنع تدهور الأوضاع ووقوع أزمة إنسانية بالقطاع تتسبب في الحرب، داعيا إسرائيل إلى المبادرة بذلك دون أن تنتظر أي تمويل دولي أو تضع شروطا لذلك.

وقال شيلح وهو عضو لجنة الأمن والخارجية في الكنيست "إن واجب القيادة السياسية إلى جانب الاستعداد للحرب، هو التأكد من أن كل شيء قد تم إنجازه لتحقيق أهداف إسرائيل بطرق ليست عسكرية"، مشيرا إلى أن تكلفة الحرب ستكون أعلى بكثير من تكلفة إصلاح الوضع هناك.

#عضو كنيست

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