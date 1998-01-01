تخفيض عقوبة السجن للجندي الاسرائيلي قاتل الشهيد الشريف

القدس المحتلة/سما/

قررت لجنة خاصة في الجيش الإسرائيلي، اليوم الإثنين، خــفض ثلث مدة عقوبة الجندي القاتل إليئور أزاريا، ليتم الإفراج عنه في العاشر من أيار/ مايو المقبل.

وكانت المحكمة أدانت الجندي أزاريا بالقتل غير المتعمد، بعد أن أعدم الشهيد عبد الفتاح الشريف بينما كان ممدا على الأرض بسبب جروح خطيرة أصيب بها إثر إطلاق جنود الاحتلال النار عليه بادعاء محاولته طعن جندي في مدينة الخليل، وحكمت عليه بالسجن الفعلي لمدة 14 شهرا فقط.

وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تخفيض عقوبة الجندي القاتل مدة 4 أشهر، بناء على اعتبارات "الرحمة وأن الجندي القاتل خدم في وحدة قتالية في منطقة عمليات"، ورفض الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، في وقت سابق، طلب العفو عن أزاريا، الذي أيده وزير الأمن، أفيغدور ليبرمان ووزراء آخرون.

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