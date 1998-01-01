مستوطنون يهاجمون مزارعين في ترمسعيا

رام الله /سما/

اعتدى مستوطنو "عادي عاد"، اليوم الإثنين، على مزارعين في بلدة ترمسعيا، شمال شرق رام الله.

وأوضح عضو مجلس بلدي ترمسعيا سعيد طالب لـ"وفا"، أن مستوطني "عادي عاد" الجاثمة فوق أراضي ترمسعيا، هاجموا نحو 10 مزارعين أثناء عملهم بحراثة أرضهم، ورشقوهم بالحجارة، بحماية جنود الاحتلال، الذين لم يحركوا ساكنا لصد هجوم المستوطنين.

ولفت إلى أن المزارعين تصدوا لهجوم المستوطنين، قبل أن يتدخل جنود الاحتلال ويجبرونهم على مغادرة أرضهم، رغم حصولهم على التنسيق من الجهات المختصة للدخول إلى أرضهم والعمل بها.