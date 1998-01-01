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كلية التمريض بالإسلامية تشارك في ورشة عمل نظمها صندوق الأمم المتحدة للطفولة UNICEF

الإثنين 19 مارس 2018 02:12 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

شاركت كلية التمريض في الجامعة الإسلامية في فعاليات ورشة عمل نظمها صندوق الأمم المتحدة UNICEF والتي انعقدت في إطار متابعة برنامج دعم الطفولة المبكرة وتعديل المناهج التعليمية في مجال نمو وتطور الطفل.

وتناولت محاور ورشة العمل عدة مواضيع في مجال النمو والتطور، حيث شاركت الدكتورة نيفانا – مشرفة إعداد وحدات النمو والطفولة المبكرة وتقييمها-  18 وحدة من وحدات اليونيسف التي تعتبر المرجع الرئيس لتعديل المناهج الدراسية لبعض المساقات المتعلقة بالأم والطفل.

 وحضر الورشة الدكتورة ميجان – ممثلة المكتب الرئيس لمنظمة اليونيسيف، والأستاذة أماني جودة- من مكتب اليونيسف في غزة، وعن الجامعة الإسلامية شارك كل من: الأستاذ الدكتور يوسف الجيش– عميد كلية التمريض بالجامعة، خبير الصحة العامة الدولي والممثل عن الكليات والجامعات التي تنفذ برنامج دعم الطفولة المبكرة عبر تعديل وحدات المنهاج الأكاديمي، والدكتورة عريفة البحري– رئيس قسم القبالة، والدكتور أحمد الشاعر- رئيس قسم التدريب العملي، وممثلين عن كلية التمريض بجامعة فلسطين، وكلية فلسطين للتمريض وجامعة الأزهر، وجمعية أرض الإنسان وجمعية اتحاد الكنائس.

من جانبه، استعرض الأستاذ الدكتور الجيش آخر مستجدات تطبيق برنامج دعم الطفولة المبكرة، وعرض ما تم استنباطه من وحدات اليونيسف الثماني عشر بما يتلاءم مع محتويات مساقات " تمريض صحة الأمومة، تمريض صحة الأطفال وعلم النمو والتطور"  سلسلة اللقاءات والإنجازات المنبثقة عنها في مجال تطوير وتعديل المنهاج وفقاً لسياسة ومعايير منظمة صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

 
#كلية التمريض #الجامعة الإسلامية

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