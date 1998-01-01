شينخوا

تمت المصادقة على تعيين لي كه تشيانغ رئيسا لمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) اليوم خلال أعمال الدورة الأولى الجارية للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية صينية. وصوت زهاء 3000 نائب بالمجلس بالموافقة على ترشيح لي، من قبل الرئيس الصيني شي جين بينغ المنتخب حديثا، لمنصب رئيس مجلس الدولة. وتم رسميا تعيين لي رئيسا لمجلس الدولة الصيني بعد أن وقع الرئيس شي مرسوما رئاسيا بهذا الشأن. وقام لي بعد ذلك بأداء قسم اليمين الدستورية متعهدا بالولاء للقانون الأساسي للبلاد. وقال لي "أتعهد بالولاء لدستور جمهورية الصين الشعبية، وحماية سلطة الدستور، والوفاء بالتزاماتي القانونية، والولاء للدولة والشعب، والالتزام والإخلاص في أداء الواجب، وقبول رقابة الشعب، والعمل من أجل دولة اشتراكية حديثة قوية ومزدهرة وديمقراطية ومتحضرة ومتناغمة وجميلة". وهذه هي الولاية الثانية له في منصبه. وفي عام 2013، أضحى لي كه تشيانغ سابع رئيس لمجلس الدولة الصيني منذ تأسيس جمهورية الصين الشعبية عام 1949. وُلد لي في عام 1955، وانضم للحزب الشيوعي الصيني في عام 1976 وتخرج في جامعة بكين بعد حصوله على درجات علمية في القانون والاقتصاد. وبعد توليه مناصب قيادية في مقاطعتي خنان ولياونينغ، تم انتخابه عضوا باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 2007، ثم عين نائبا لرئيس مجلس الدولة الصيني عام 2008. وأعيد انتخابه عضوا باللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني في 2012 و 2017. وفي تقرير عمل للحكومة ألقاه في 5 مارس الجاري، دعا لي الشعب إلى الالتفاف بشكل أوثق حول اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني بزعامة الرفيق شي جين بينغ كنواة لها، والتحلي بروح المبادرة والعمل الجاد. كما صوت أعضاء المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في اجتماع كامل عقد اليوم الأحد، للتقرير بشأن الترشيحات الخاصة بنائبي رئيس اللجنة العسكرية المركزية لجمهورية الصين الشعبية وأعضائها، وكذا انتخاب رئيس لجنة الرقابة الوطنية ورئيس المحكمة الشعبية العليا والمدعي العام للنيابة الشعبية العليا وأعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الثالث عشر لنواب الشعب الصيني.