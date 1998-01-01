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الشرطة تنجز 3691 قضية الاسبوع الماضي

الإثنين 19 مارس 2018 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

انجزت الشرطة 3691 قضية خلال الاسبوع الماضي .  


وذكر بيان ادارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، ان عدد القضايا الجنائية المنجزة بلغ 3691 قضية، حيث انجزت ادارة المباحث العامة 121 قضية ودورت 21 قضية اخرى، فيما انجز قسم التحقيق 449 قضية ودور 78 قضية، وانجز قسم التنفيذ 3121 قضية ودور 1701 قضية اخرى . 

واضاف البيان، أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت 404,4 غرام مواد مخدرة ، 198اشتال قنب  ،62   اكياس تغليف ،  بالأضافة الى 15 أدوات للتعاطي .

وسجلت إدارة شرطة  المرور 249 حادث سير نتج عنها  مصرع شخص  ،148 إصابة ، وفحصت 10202 مركبة وأنزلت عن  الشارع 226 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 4146 مرورية، وحجزت 455 مركبة للتأكد من قانونيتها وأتلفت 1390 مركبة غير قانونية .

واشار البيان، ان شرطة السياحة والاثار سجلت دخول 158342 سائح ، فيما بلغ عدد النزلاء 39775 نزيل في محافظات الضفة، وفيما يخص قضايا  السياحة والاثار فقد تم إنجاز 16 قضية ، وجاري متابعة 7 قضايا اخرى  وضبطت  96 قطعة أثرية جهاز واحد  للكشف عن المعادن  .

#الشرطة #قضية

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