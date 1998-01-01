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المنتخب الوطني يستعد لودية البحرين

الإثنين 19 مارس 2018 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
المنتخب الوطني يستعد لودية البحرين



رام الله / سما /

اختتم المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، معسكره التدريبي المغلق الذي استمر اسبوعين في مدينة الطائف بالسعودية.

ويتوقع أن يصل الوطني اليوم الى العاصمة البحرينية المنامة،استعدادا لملاقاة البحرين وديًا يوم الخميس المقبل.

وتأتي المباراة في إطار التحضير النهائي لمباراة عُمان الرسمية التي ستقام في السابع والعشرين من آذار في ختام التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كاس آسيا بالإمارات 2019.

وأنهى المنتخب الفلسطيني مرحلتي الإعداد في كل من الجزائر والسعودية، وسيكون لقاء البحرين الودي المحطة الأخيرة، قبل السفر إلى مسقط.

ويتطلع المنتخب الفلسطيني، للحفاظ على صدارة المجموعة الآسيوية الأولى التي يعتلي صدارتها، برصيد 15 نقطة، على اعتبار أن ذلك سيساهم في المزيد من التقدم في التصنيفين الآسيوي والدولي، حيث يحتل حاليًا المنتخب المركز الـ 73 عالميًا.

#المنتخب الوطني

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