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السفارة الفرنسية: حادث موظف السفارة "خطير" ونتعاون مع السلطات الإسرائيلية

الإثنين 19 مارس 2018 01:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الفرنسية: حادث موظف السفارة "خطير" ونتعاون مع السلطات الإسرائيلية



القدس / سما /

وصف متحدث باسم السفارة الفرنسية في تل أبيب، صباح اليوم الاثنين، أن ما كشف عنه جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" حول اعتقال موظف في السفارة نقل أسلحة من غزة إلى الضفة، "حادث خطير".

ونقل موقع "يديعوت أحرونوت" عن المتحدث قوله، "أن السفارة تأخذ القضية على محمل الجد وبكل الجدية وتتعاون مع السلطات الإسرائيلية فيها".

ولم يشر المتحدث إلى مزيد من التفاصيل حول الموظف المعتقل، لكنه أشار إلى أنه أحد الموظفين في القنصلية العامة بالقدس.

بدورها، قالت مصادر في الخارجية الإسرائيلية أن الحادث خطير للغاية، ويتم التعامل معه بجدية بالغة، مشيرةً في الوقت ذاته إلى أن العلاقات مع فرنسا ممتازة ولن يكون للحادثة أي تأثير سلبي عليها.

#السفارة الفرنسية

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