جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابة سائق مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه

الإثنين 19 مارس 2018 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة سائق مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه



القدس / سما /

تعرض سائق حافلة فلسطيني، للضرب على أيدي عصابة من الفتية اليهود في مدينة القدس المحتلة، على خلفية كونه فلسطيني.

وقال سائق الحافلة جورج نازي الذي يعمل لصالح شركة الحافلات الإسرائيلية "كافيم"، للقناة العاشرة العبرية إنه بدأ عمله أمس كالمعتاد عندما سمع صوت خارج الحافلة، فتوقف ونزل لفحص الأمر ظنا أنه حادث، ليفاجأ بعصابة من الفتية اليهود كانت قد رشقت الحافلة بالحجارة، ثم عندما شاهدوه أخذوا يصرخون "عربي" وانهالوا عليه بالحجارة وأطلق أحدهم كلبا كان برفقته لمهاجمة السائق.

ويقول نازي إن وقتا طويلا مرّ، حتى تدخل أحد لاستدعاء الشرطة، على الرغم من أن المكان كان مليئا بالمارة والأشخاص الذين شاهدوا الاعتداء، وبعد أن هرب الفتية اتصل فتى تواجد في المكان بالشرطة التي حضرت متأخرة. وأوضح أنه تلقى العلاج بسبب جروح أصيب بها نتيجة للاعتداء عليه، وهو الآن ينوي تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية.

#إصابة #سائق

أخبار ذات صلة

مستوطنون - ارشيف

إصابة 3 مواطنين احدهم في حالة الخطر إثر اعتداء للمستوطنين غرب رام الله

مكان عملية الدهس

صور وفيديو : إطلاق نار على سائق بعد دهسه 3 جنود إسرائيليين في عكا

هدم منازل الفلسطينيين - القدس

هيومن رايتس ووتش : 90 ألف مقدسي يسكنون بمنازل مهددة بالهدم

شرطي يعتدي على مسن مقدسي

فيديو صادم: شرطي اسرائيلي يعتدي بالضرب على مسن مقدسي وشاب بطريقة مهينة

نيفين العواودة

صور: قاتل "العواودة" سائق تاكسي وقام بحملها للطابق السادس بعد ان نفذ جريمته

صور ..استشهاد احمد غزال وإصابة مستوطنين وشرطي في عملية طعن في القدس المحتلة

الأكثر قراءة اليوم

عضو بمنظمة التحرير : ما قبل استهداف الحمد الله وفرج شيئ وما بعده شيئ آخر

صور وفيديو .. مصرع شرطي إسرائيلي طعنا بالقدس المحتلة واستشهاد المنفذ

إستراتيجية جديدة لضرب أنفاق حماس الدفاعية

سلطات الاحتلال تعتقل دبلوماسيا فرنسيا يعمل في الاراضي الفلسطينية

حلس: الكثير من العقبات والمصالح المعيقة في طريق المصالحة

اول ظهور إعلامي لسيف الإسلام القذافي اليوم

ما هي انعكاسات تعيين برومبيو وزيرا للخارجية الأميركية؟ بسام ابو شريف

الأخبار الرئيسية

السيسي عباس - ارشيف

السيسي يهاتف عباس ويبحث معه الاوضاع في غزة وعملية السلام المتوقفة

محيسن - ارشيف

محيسن: قرارات اليوم رداً على استهداف موكب الحمدالله وفرج وحماس ترفض تصريحاته

حماس - ارشيف

جنرال إسرائيلي: مسيرة العودة كابوس خطير ويجب البدء بهجوم استباقي ضد حماس

الشاباك: المعتقل الفرنسي استغل مهنته الدبلوماسية وعمل على نقل الأسلحة والأموال من غزة للضفة

عباس - ارشيف

ابو ردينة : مصالح اقليمية تتشكل لتصفية القضية الفلسطينية والاطاحة بالرئيس عباس

الاتصالات الفلسطينية