إصابة سائق مقدسي إثر اعتداء مستوطنين عليه

القدس / سما /

تعرض سائق حافلة فلسطيني، للضرب على أيدي عصابة من الفتية اليهود في مدينة القدس المحتلة، على خلفية كونه فلسطيني.

وقال سائق الحافلة جورج نازي الذي يعمل لصالح شركة الحافلات الإسرائيلية "كافيم"، للقناة العاشرة العبرية إنه بدأ عمله أمس كالمعتاد عندما سمع صوت خارج الحافلة، فتوقف ونزل لفحص الأمر ظنا أنه حادث، ليفاجأ بعصابة من الفتية اليهود كانت قد رشقت الحافلة بالحجارة، ثم عندما شاهدوه أخذوا يصرخون "عربي" وانهالوا عليه بالحجارة وأطلق أحدهم كلبا كان برفقته لمهاجمة السائق.

ويقول نازي إن وقتا طويلا مرّ، حتى تدخل أحد لاستدعاء الشرطة، على الرغم من أن المكان كان مليئا بالمارة والأشخاص الذين شاهدوا الاعتداء، وبعد أن هرب الفتية اتصل فتى تواجد في المكان بالشرطة التي حضرت متأخرة. وأوضح أنه تلقى العلاج بسبب جروح أصيب بها نتيجة للاعتداء عليه، وهو الآن ينوي تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية.