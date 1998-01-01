ميسي: تعلمت كيف أتقبل الهزيمة

وكالات / سما /

أكد ليونيل ميسي نجم برشلونة على أنه بات يعرف كيف يتقبل الهزيمة الآن، مشيراً إلى أن الأفضل لا يفوز دائماً في عالم كرة القدم.

وأجرى ميسي مقابلة مطولة مع الصحفي الشهير لويس ماجول على قناة “تي في أمريكا”، والتي كشف خلالها عن العديد من الأمور الهامة التي تخص مسيرته وحياته الشخصية.

وأوضح ميسي أن كرة القدم تحمل الكثير من المفاجآت ولا تسير حسب ما يتمناه كل لاعب، فالخسارة دائماً خياراً متاحاً حتى لو لم يمكن اللاعب يستحقها.

وقال البرغوث “نحن جميعاً نريد الفوز، نحن جميعاً نريد أن نكون أبطال وأن نصبح أفضل، لكن في بعض الأحيان لا يمكنك ذلك، كرة القدم مليئة بالمفاجآت”.

وتابع “ليس كرة القدم وحدها، بل الرياضة بشكل عام، الأفضل لا يفوز دائماً، لقد تعلمت بالفعل العيش مع هذا وتقبلت فكرة أنه لا يمكنك الفوز دائماً، وأنه مجرد الانتهاء من فترة نجاح، سيكون هناك أمور أخرى يجب تحقيقها”.

يذكر أن ميسي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني برصيد 25 هدف، متفوقاً على غريمه التقليدي كريستيانو رونالدو بفارق هدفين.