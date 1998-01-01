رايولا يؤمن خروج بوجبا من مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

كشفت بعض تقارير وسائل الإعلام الإنجليزية، اليوم الأحد أن الفرنسي بول بوجبا يحضر نفسه من أجل مغادرة صفوف مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة “الديلي ميرور” الإنجليزية أن طريقة وأسلوب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وراء رغبة الفرنسي بول بوجبا في مغادرة مانشستر يونايتد خلال الصيف القادم.

وأفادت الصحيفة الإنجليزية أن مينو رايولا وكيل أعمال الفرنسي بول بوجبا تحدث إلى إدارة باريس سان جيرمان لبحث عملية انتقال بوجبا إلى أمراء باريس.

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية، أن المدرب البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لمانشستر يوناتيد بدأ البحث عن بديل للفرنسي بول بوجبا الذي يقدم مستويات سيئة في الفترة الأخيرة.

وخرج بول بوجبا من حسابات جوزيه مورينيو في عدة مباريات هذا الموسم، الأمر الذي فرض الكثير من التساؤلات حول العلاقة بين المدرب ولاعبه.