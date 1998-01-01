قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي تسفر عن مواجهة قوية في نصف النهائي

وكالات / سما /

أجريت مساء اليوم قرعة دور نصف النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك بعد خوض مباريات دور ربع النهائي أمس السبت واليوم الأحد.

وضمنت أربعة فرق التأهل إلى دور نصف النهائي في البطولة وهم مانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام هوتسبير وساوثهامتون بعد تخطي كل فريق عقبة برايتون وليستر سيتي وسوانزي سيتي وويجان أتلتيك على التوالي.

وأسفرت القرعة عن مواجهة من العيار الثقيل بين مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير، بينما يلعب تشيلسي مواجهة سهلة أمام ساوثهامتون.

وتقام مباريات نصف النهائي في الحادي والعشرين والثاني والعشرين من شهر آبريل القادم.

وقام لاعب تشيلسي السابق الإيطالي جيانفرانكو زولا وحارس مرمى آرسنال الحالي بيتر تشيك بسحب القرعة مساء اليوم الأحد.

يذكر أن آرسنال حامل اللقب أكثر من توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي وذلك في ثلاثة عشر مناسبة سابقة أخرها في عام 2017.

وتسعى الفرق الأربعة المنافسة على اللقب في الموسم الحالي للتتويج باللقب من أجل إنقاذ موسمهم المخيب حتى الآن بعد خروجهم من كل البطولات.