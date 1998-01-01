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بوفون يكشف عن أسباب عودته للمنتخب الإيطالي

الإثنين 19 مارس 2018 01:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوفون يكشف عن أسباب عودته للمنتخب الإيطالي



وكالات / سما /

كشف الإيطالي جانلويجي بوفون حارس مرمى يوفنتوس، عن أسباب عودته إلى تمثيل المنتخب الإيطالي من جديد، رغم قراره السابق بالاعتزال الدولي عقب فشل "الآتزوري" في التأهل إلى كأس العالم 2018.

وقال بوفون في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي: "الشعور بالمسؤولية صوب المنتخب الإيطالي كان وراء قرار عودتي، خاصة أنني كنت دائما عنصرا موحدا للصفوف.

وأوضح أن وجوده مع المنتخب الإيطالي في الفترة الجارية, سيساعد اللاعبين الصغار على النمو والتطور.

يشار إلى أن بوفون انضم إلى قائمة المنتخب الإيطالي, التي تخوض مواجهتين وديتين ضد منتخبي إنجلترا والأرجنتين.

#بوفون #المنتخب الإيطالي

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