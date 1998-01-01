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وزارة الاتصالات وسلطة الطاقة تنظمان ورشة حول الطاقة النظيفة

الإثنين 19 مارس 2018 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ومجلس تنظيم قطاع الكهرباء اليوم ورشة بعنوان "الطاقة النظيفة"، وذلك في مقر الوزارة في رام الله.

وتحدثت الورشة عن قطاع الكهرباء في فلسطين والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وترشيد استهلاك الطاقة واثرها على البيئة والطاقة المتجددة، والتدقيق الطاقي ومشاريع كفاءة الطاقة.

وتحدث في الورشة كلا من اسماعيل علاونة مدير دائرة شؤون المستهلكين في مجلس تنظيم قطاع الكهرباء، وابتسام الوزني مسؤولة دائرة التوعية في المركز الفلسطيني لابحاث الطاقة والبيئة، والمهندسة اسماء ياسين مديرة العمليات في المركز.

وشملت قضايا النقاش القوانين الجديدة في الطاقة المتجددة وتبادلها مع شركات الكهرباء، انواع وتقنيات الخلايا الشمسية واستخداماتها، الأنظمة الأخرى المساندة (UPS )، مولدات ومحولات كهرباء وغيرها، وترشيد استهلاك الطاقة والاستفادة من الطاقة البديلة النظيفة.

يذكر ان الوزارة كانت قد عقدت اتفاقية تعاون بينها وبين سلطة الطاقة  للاستفادة من مشاريع كفاءة الطاقة (الصندوق الدوار) لتنفيذ مشروع استبدال الانارة الحالية  الى انارةLED موفرة للطاقة وتركيب وتشغيل نظام التحكم في المبنى الخاص في الوزارة في رام الله، حيث تحرص الوزارة على ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الطاقة المتجددة في فلسطين لاسيما وأن التكنولوجيا هي آداة أساسية في الترشيد والمحافظة على البيئة.

#وزارة الاتصالات

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