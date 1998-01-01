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ابو زهري : مسرحية التفجير تاتي ضمن مسلسل خنق غزة

محيسن: قرارات وخطوات ستبحث اليوم رداً على استهداف موكب الحمدالله وفرج

الإثنين 19 مارس 2018 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
محيسن: قرارات وخطوات ستبحث اليوم رداً على استهداف موكب الحمدالله وفرج



رام الله /سما/

أكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن اليوم سيشهد سلسلة من الاجتماعات الهامة في رام الله، ستبدأ باجتماع عضو اللجنة المركزية عزام الأحمد بفصائل منظمة التحرير الفلسطينية لاتخاذ قرار نهائي بشأن التحضيرات للمجلس الوطني.

وتابع محيسن في تصريحات إذاعية، أن اجتماع الفصائل سيسبق اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع والهام الذي سيعقد في مقر المقاطعة برئاسة الرئيس محمود عباس في تمام الساعة السابعة، والذي سيضم اللجنة التنفيذية والمركزية وفصائل المنظمة وقادة الأجهزة الأمنية .

وأوضح محيسن، أن الاجتماع سيبحث العديد من المواضع منها التحضير للمجلس الوطني والاجتماع الفاشل للبيت الأبيض، والمعيقات التي تواجه وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، مشيراً إلى أن القيادة ستبحث الاستهداف الذي طال رئيس الوزراء رامي الحمد لله ومدير المخابرات ماجد فرج في قطاع غزة الأسبوع الماضي، حيث أن هناك قرارات وخطوات رداً على الاستهداف.

وقال: "هناك موقف موحد يحمل حركة حماس مسؤولية الاستهداف فهي ليست معنية بتقديم معلومات دقيقة"، مشيراً إلى أن كل الفصائل أدانت الحادث وسيكون هناك إجراءات تناسب ما حدث من اعتداء وهناك خطوات ستتخذ، ولن يمر ما حدث مرور الكرام والإجراءات والقرارات  ستكون عبر الحكومة الفلسطينية.

من جهته قال د. سامي أبو زهري القيادي في حركة حماس ان تهديدات جمال محيسن باتخاذ "إجراءات رادعه" ضد غزة تؤكد ان مسرحية تفجير موكب الحمد الله تأتي ضمن مخطط مشبوه لخنق غزة.

وقال ابو زهري في تغريدة له "  ان على محسن ان يدرك أن غزة لن تنكسر لجرائم قيادة فتح وأن لغة الاستعراض والفوقية لن تفلح في تغطية حقيقتهم الملوثة بعار التعاون الأمني مع الاحتلال" حسب قوله.

 

#محيسن #السلطة #رام الله #تفجير

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