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هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للأسيرين الجريحين كراجات وزقزوق

الإثنين 19 مارس 2018 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفاد محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين معتز شقيرات اليوم الإثنين، أن الحالة الصحية لكل من الأسيرين القاصرين أحمد زقزوق (15 عاماً) سكان مدينة جنين، وعز الدين كراجات (17 عاماً) من بلدة حلحول قضاء الخليل، آخذة بالإستقرار والتحسن، حيث يقبعان في الوقت الحالي فيما يسمى "عيادة معتقل الرملة".

وأوضح محامي الهيئة شقيرات، أن الأسير الطفل زقزوق لا يزال يعاني من أوجاع في ركبته وذلك جراء اصابته برصاص جيش الاحتلال على حاجز زعترة العسكري بالقرب من مدينة نابلس منذ قرابة الشهرين.

وأضاف أن الأسير لا يستطيع تحريك قدميه ويستخدم الكرسي المتحرك لذلك، ويتم إجراء له جلسات علاج طبيعي.

أما عن الأسير كراجات، فقد أُجريت عملية له في كتفه الأيمن ووضعه جيد، لكنه بحاجة ماسة لعملية أخرى لترميم مفصل القدم اليسرى.

يذكر أن الأسير كراجات كان أصيب برصاص قوات الاحتلال بالقرب من مفرق "عتصيون" جنوبي بيت لحم بتاريخ 2017/11/17.

#هيئة الأسرى

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