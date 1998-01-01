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تكريم طلبة الامتياز في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

الإثنين 19 مارس 2018 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

كرم مجلسي طلاب وطالبات الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة طلبة الامتياز في الكلية خلال مهرجان طلابي عقد في ملعب الكلية، بحضور رئيس الكلية د. رفعت رستم، ورئيس مجلس الطلاب ناجى الجيش، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الكلية وحشد من طلاب والطالبات وذوي المتفوقين.

بدوره عبر د. رفعت رستم رئيس الكلية عن تهانيه الحارة للمتفوقين، مؤكداً على أن المتفوقين وطلاب الامتياز هم عماد المجتمع، مبيناً أن إدارة الكلية لن تبخل من خلال علاقاتها بمؤسسات المجتمع المدني بتوفير فرص عمل للطلاب المتفوقين وخريجيها بشكل عام.

كما قدم رستم شكره وثنائه لأهالي الطلاب المتفوقين، وقال " وراء هذا النجاح والتفوق أهالي كرماء قدموا كل سبل الراحة لأبنائهم ليصلوا لهذه المراتب العليا في التحصيل الدراسي، متمنياً للطلاب مزيداً من التقدم والنجاح والازدهار في حياتهم العلمية والعملية.

وفى كلمة مجلسي طلاب وطالبات الكلية والتي ألقتها الطالبة ولاء الشعراوي أثنت خلالها على جهود الطلبة المتفوقين، مؤكدة أن المتفوقين يمثلون ثروة الأمة، ويشكلون حجر الأساس في تقدم الامة وازدهارها، وهم صناع الريادة لها.

وشددت الشعراوي على أن مجلسي طلاب وطالبات الكلية يبذلون جهوداً كبيرة في مساندة الطلبة وتقديم كل ما يمكنهم لتيسير الدراسة على الطلاب والدفاع عن حقوقهم بمختلف الظروف والأوقات.

وفى كلمة المتفوقين والتي ألقاها الطالب إبراهيم خلف أكد خلالها على أن هذا التفوق والتميز والحصول على اعلى الدرجات لم يأتي الا من خلالها الاجتهاد والمثابرة وسهر الليالي، معربين عن شكرهم لكل من ساهم في وصولهم الى هذه المرتبة من التفوق، خاصين بذلك المدرسين وإدارة الجامعة وذويهم ومجالس الطلبة في الكلية على رعايتهم المستمرة لهم.

كما وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية شملت فقرة شعرية للطالبة وفاء مصلح، وفقرة إنشاديه للطالب فايز عطية، رسموا خلالها الفرحة والبسمة على وجوه الحضور وأدخلوا البهجة والسرور لقلوب المتفوقين.

واختتم الحفل بتكريم طلبة الامتياز بشهادات تقدير وهدايا مميزة تقديراً لهم ولجهودهم وتفوقهم الدراسى.

#طلبة الامتياز #الكلية الجامعية

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