تعرف على ميزات السيارة الخارقة

وكالات / سما /

كشفت شركة "ريماك أوتوموبيلي" النقاب عن سيارتها الكهربائية "سي 2" الخارقة خلال فعاليات معرض جنيف الدولي للسيارات الممتد حتى اليوم الأحد.

وأوضحت الشركة الكرواتية أن سيارة السباقات الكهربائية التي يبلغ ارتفاعها 1.21 متر، تزأر بقوة 1408 كيلووات/1914 حصانا، وتصل سرعتها القصوى إلى 412 كيلومترا في الساعة.

وتنطلق السيارة الخارقة المصنوعة من ألياف الكربون من الثبات إلى سرعة ثلاثمئة كيلومتر في الساعة في غضون 11.8 ثانية، في حين يبلغ مدى السير مع الشحن الكامل للبطارية 650 كيلومترا.

وأعلنت ريماك أن أيقونتها "سي 2" الخارقة يقتصر إنتاجها على 150 نسخة فقط، غير أنها لم تكشف بعد عن موعد الطرح أو الأسعار.

وفي المعرض ذاته قدمت شركة "بي أم دبليو" سيارتها أكس 4 الجديدة، وأوضحت أن الجيل الثاني من السيارة الكوبيه، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الأغراض "أس يو في" يأتي بطول 4.75 أمتار ويمتاز بسعة حمولة تتراوح بين 525 و1430 لترا.

وتتوفر السيارة الجديدة بباقة محركات تغطي نطاق قوة يمتد من 135 كيلووات/184 حصانا إلى 265 كيلووات/360 حصانا.