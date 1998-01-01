تعرف على "حبيب" الفلسطينية جيجي حديد الجديد

وكالات / سما /

بعد انفصال النجمين العالميين زين مالك و​جيجي حديد​، كشفت صحيفة "Metro البريطانية" أن حديد تعيش حالياً علاقة جديدة مع بطل سباقات السيارات "فورملا وان" ​لويس هاملتون​.



وأشارت الصحيفة الى أن حديد وهاميلتون يتواصلان بشكل يومي، حيث اشارت الى أنهما يتبادلان الرسائل الغرامية ويتواصلان مع بعضهما من دون إنقطاع، وفق " نورت".

وتابعت الصحيفة أن النجمين كانت قد تقابلا خلال مشاركتهما في إحدى الحملات الدعائية الخاصة بماركة Tommy Hilfiger خلال شهر آذار الحالي.



الجدير ذكره أن العارضة العالمية جيجي حديد كانت قد أعلنت هي وزين مالك عن انفصالهما ببيان نشراه عبر صفحاتهما الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي وسط صدمة كبيرة من محبيهما.



