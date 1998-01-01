حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

قررت الممثلة المصرية حورية فرغلي على غرار النجمات العالميات تبني طفلا بعد تأكدها بأنها لن تتمكن من الحمل والإنجاب بطريقة طبيعية.

حيث خضعت حورية لعملية استئصال الرحم بسبب خوف طبيبها المعالج من انتشار مرض السرطان في جسدها.



قالت حورية: "حرمني الله من نعمة الإنجاب، لكن في المقابل عوضني، وأرسل لي فتاة فقيرة بسيطة حامل في الشهر الرابع، وكان يصعب عليها إجهاض جنينها، فقلت لها إنني لا أستطيع تبني مولودها بمفردي لأنني لست متزوجة، وطلبت منها العيش معي في منزلي ونربيه سويا، ووافقت، والآن أتم شهره السابع، وأسميته آدم بعدما نسبته لأحد أقاربي"، حسب موقع مجلة “لها”.