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حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها

الإثنين 19 مارس 2018 11:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حورية فرغلي تتبنى طفلا وتنسبه لأحد أقاربها



عالم الفن

قررت الممثلة المصرية حورية فرغلي على غرار النجمات العالميات تبني طفلا بعد تأكدها بأنها لن تتمكن من الحمل والإنجاب بطريقة طبيعية.

حيث خضعت حورية لعملية استئصال الرحم بسبب خوف طبيبها المعالج من انتشار مرض السرطان في جسدها.


قالت حورية: "حرمني الله من نعمة الإنجاب، لكن في المقابل عوضني، وأرسل لي فتاة فقيرة بسيطة حامل في الشهر الرابع، وكان يصعب عليها إجهاض جنينها، فقلت لها إنني لا أستطيع تبني مولودها بمفردي لأنني لست متزوجة، وطلبت منها العيش معي في منزلي ونربيه سويا، ووافقت، والآن أتم شهره السابع، وأسميته آدم بعدما نسبته لأحد أقاربي"، حسب موقع مجلة “لها”.

#حورية فرغلي #طفل

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