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حاول الانتحار من أعلى هرم خوفو والسبب!

الإثنين 19 مارس 2018 11:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حاول الانتحار من أعلى هرم خوفو والسبب!



غرائب و عجائب

قرر رجل مصري ثلاثيني أن يصعد على أعلى شخص هرم خوفو مهدداً بالانتحار.

وفي التفاصيل، فقد صُدم عناصر الأمن من كيفية تمكن الرجل من الصعود أعلى باب الهرم الأكبر الذي يبلغ ارتفاعه نحو 10 أمتار، وحاولوا بشتى الطرق اقناعه بالنزول خوفاً على سلامته، إلا أن الرجل رفض.

وقد اضطرت قوات الإنقاذ البري للتدخل بعد أكثر من ساعة ونصف.

وصرّحت شقيقة الرجل لإحدى المواقع أن خلافات نشبت بين شقيقها وجيرانه الذين تقدموا على اثرها ببلاغ للشرطة، الأمر الذي أثر عليه خصوصاً أنه يشعر بالظلم من جانب جيرانه فبات يعاني من حالة نفسية سيئة فى الاونة الأخيرة.

#الاهرام

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