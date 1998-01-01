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تسريبات جديدة تكشف أبرز مزايا هواتف آيفون هذا العام

الإثنين 19 مارس 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تسريبات جديدة تكشف أبرز مزايا هواتف آيفون هذا العام



وكالات / سما /

ظهرت الكثير من التسريبات حول هواتف آيفون التي من المنتظر أن تكشف عنها شركة أبل خلال العام الجاري 2018، وذلك منذ ظهور هاتف آيفون X خلال العام الماضي، حيث ظهرت العديد من التقارير التي تكشف عن تصميم هاتف ايفون وأبرز مميزاته، وفيما يلي نرصد أبرز هذه المميزات وفقا للتسريبات:

– 3 هواتف آيفون خلال 2018

مثل العام الماضي، من المنتظر أن تطلق شركة أبل ثلاثة هواتف آيفون، أحدهم هو الجيل التالي من آيفون X في حين قد يأتي الاثنان الآخران خلفا لهاتفي آيفون 8 و 8 Plus.

– كل هواتف آيفون ستوفر ميزة Face ID

كما يقال إن جميع هواتف آيفون الذكية الثلاثة ستضم ميزة Face ID، والتي ستجعل الهواتف أكثر أمنا وأسهل في الفتح تماما مثل آيفون X من أبل.

– تصميم مشابه لهاتف آيفون X

ويقال إن الثلاثة هواتف ستمتلك نفس التصميم الذي يتمتع به الجيل الحالي من أجهزة آيفون X، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون لديهم تصميم من الألومنيوم، ونفس الشاشة، وتصميم اللوحة الخلفية.

– وجود “Notch” على الهواتف الثلاثة:

ليس فقط التصميم وميزات Face ID ستظل كما هي، لكن أيضا الشق العلوى “Notch” المثير للجدل في أعلى الشاشة، والذي يأتي مع هاتف آيفون X، حيث من المنتظر أن يكون موجود في الهواتف الثلاثة.

– معالج A12

كما هو متوقع يقال أن هواتف آيفون الذكية لعام 2018 ستكون مدعومة بمعالج آبل A12 لأن الأجهزة الحالية تأتي مع A11 Bionic.

 
#آيفون #هواتف

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