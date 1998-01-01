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نفوق أجمل حصان في مصر لأسباب مؤسفة

الإثنين 19 مارس 2018 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نفوق أجمل حصان في مصر لأسباب مؤسفة



وكالات / سما /

 أوردت وسائل إعلام مصرية خبر نفوق حصان "طاووس محطة الزهراء" أو "البطل أبو الأبطال"، وهو حصان مصري عربي أصيل، مات لأسباب مؤسفة.

وذكرت وسائل الإعلام أن الحصان نفق في اسطبل الزهراء التابع لوزارة الزراعة المصرية، بسبب التأخر في علاجه من مرض عابر أصابه قبل أيام.

وأشارت التقارير إلى أن الحصان أصيب منذ فترة "بخراج" داخل فمه ولم يتم علاجه بصورة صحيحة، ما تسبب في تضاعف أزمته الصحية حتى نفق.

وأكدت وسائل الإعلام أن الحصان يسمى "تجويد"، وثمنه لا يقل عن 10 ملايين دولار، نظرا لمواصفاته الجمالية الفريدة والنادرة، وكونه من نسب أصيل.

#حصان #مصر

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