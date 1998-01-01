"مستر بين" يخسر أغلى ما يملك‎ بعد خيانته لزوجته!

عالم الفن

تنازل النجم البريطاني العالمي ​روان أتكينسون​ المعروف بـ "​مستر بين"، عن عقاره الذي يبلغ سعره 10 ملايين جنيه استرليني لزوجته السابقة التي تركها من أجل حبيبته الشابة بعد 24 عامًا من الزواج.

وكان قد خاض صراعات وخلافات مع عدد من الجيران والمنظمين من أجل بناء العقار الحديث الواقع في منطقة كوتسوولدز جنوب وسط انجلترا، إلا أنه تخلى في النهاية عنه بعد رفع زوجته السابقة دعوى قضائية ضده حين علمت بعلاقته من “لويز فورد”، التي تمثّل في المسلسل الكوميدي "Chickens" وذلك بعدما التقيا في مسرحيّة "West End".

خسر أتكينسون قصر أوكسفوردشاير، المليء بأجهزة عالية التقنية مع مرآب تحت الأرض يتسع لأسطول من السيارات، كجزء من تسوية الطلاق ، ويعيش حالياً مع حبيبته وطفلهما في عقار تبلغ قيمته 5 ملايين جنيه استرليني في هامبستيد غربي لندن.