جامعة الأقصى توقع مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة " ايسكو"

غزة / سما /

وقع رئيس الجامعة الدكتور كمال العبد الشرافي على مذكرة تفاهم مع المؤسسة الدولية للتربية والعلوم والثقافة " ايسكو" ممثله بمديرها المهندس احمد كرية ، وذلك لدعم المشاريع التعليمية في جامعة الأقصى.

وحضر هذا اللقاء كل من نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية أ.د أيمن صبح ، و نائب رئيس الجامعة للشئون الإدارية والمالية د. فايق الناعوق ، و مستشار رئيس الجامعة د. نهاد اليازجي و مساعد رئيس الجامعة للشئون الثقافية والعلاقات العامة أ.د. عبد السميع العرابيد ، و مساعد رئيس الجامعة لشئون العلاقات الدولية د. نبيل العيلة .

من جانبه أشار الدكتور الشرافي الى أهمية التواصل والتشبيك مع المؤسسات وخصوصا المؤسسة العالمية للتربية والعلوم والثقافة وشكره على جهوده وجهود مؤسسته في دعم الطلبة الفلسطينيين وخصوصا في جامعة الأقصى وشدد على أهمية استمرا الدعم الذي تقدمه المؤسسة وغيرها من المؤسسات المانحة لما له وقع مهم جدا على الوضع الحالي للطلبة ومهما كانت المساعدات محدودة للطلبة والخريجين فهي تشكل دعم للأسرة الفلسطينية نفسها حيث تمكن الخريج من الحصول على شهادته والانطلاق في سوق العمل او اكمال دراسته العليا.

من جهته عبر المهندس أحمد كردية مدير مكتب المؤسسة العالمية للتربية والعلوم والثقافة في غزة عن سعادته بوجوده في جامعة الأقصى وأشاد بدور ادارة الجامعة الرائد في الرقي والنهوض بالجامعة كما اشاد ايضا بدور شئون العلاقات الدولية المميز في التواصل والتشبيك مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة في الكثير من الدول الأوروبية والعربية، وأعطى نبذة تعريفية عن المؤسسة على انها مؤسسة حديثة النشأة بدأت نشاطها في العام 2015 في ماليزيا وتهتم بدعم قطاع التعليم بشكل اساسي ومحدد وتركز على دعم مشاريع ( الطلبة المحتاجين، تحرير شهادات الخريجين،دعم البيئة التعليمية مثل تجهيز مختبرات، دعم المشاريع البحثية.