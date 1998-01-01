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قوات الاحتلال تعتقل (13) مواطناً من الضفة

الإثنين 19 مارس 2018 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، (13) مواطنا من أنحاء متفرقة في الضفة الغربية، تركزت في بلدة حزما شمال شرق مدينة القدس المحتلة.

وأفاد نادي الأسير، في بيان، بأن 5 مواطنين جرى اعتقالهم من بلدة حزما، وهم: وليد ياسر كنعان، وسلطان صلاح الدين، والفتى حمودة أحمد مقبل، ومحمد خليف عسكر، وتحرير كفاح عسكر.

ومن بلدات سلواد، ودورا القرع، والمغيّر في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: أحمد رأفت ياسين، وقصي عوض الله، وعمر أحمد حمّاد، ومحمود عاهد جمعة، إضافة إلى المواطن فاكر النعسان.

فيما اعتقلت تلك القوات المواطنين مصطفى صالح حمّاد (16 عاماً)، وحمزة الجعفري من محافظة بيت لحم، ومن بلدة برقين في جنين اعتقلت راحج سعيد قبلاوي.

يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة منال بشارات من الأغوار الشمالية الليلة الماضية، وأفرجت عنها لاحقاً.

#قوات الاحتلال

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