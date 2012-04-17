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نقل الشيخ خضر عدنان من سجن مجدو إلى رامون

الإثنين 19 مارس 2018 11:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الشيخ خضر عدنان من سجن مجدو إلى رامون



جنين / سما /

أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم؛ أن ما تسمى إدارة مصلحة سجون الاحتلال الصهيوني نقلت القيادي في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان محمد موسى من بلدة عرابة قضاء جنين من سجن مجدو إلى سجن رامون.

وأفاد أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجن مجدو لمهجة القدس أن إدارة السجن أبلغت الشيخ خضر عدنان بقرار نقله بشكل مفاجئ إلى سجن رامون.

وأشارت مهجة القدس إلى أن قوات الاحتلال  اعتقلت الشيخ خضر عدنان بتاريخ 11/12/2017م بعد أن داهمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال منزله بطريقة همجية ومن ثم قيدته واعتقلته، وهو مازال موقوفاً ولم يصدر حكماً بحقه بعد.

جدير بالذكر أن الشيخ الأسير خضر عدنان ولد بتاريخ 24/03/1978م، وهو متزوج ولديه ستة أطفال؛ واعتقل سابقاً في سجون الاحتلال أحد عشر اعتقالاً على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وهو مفجر ثورة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري وأول من خاض الإضراب المفتوح عن الطعام ضد هذه السياسة، حيث خاض إضراباً لمدة (66) يوماً على التوالي في اعتقال سابق ولم يعلق إضرابه إلا باتفاق مع إدارة مصلحة سجون الاحتلال  بعدم تجديد الاعتقال الإداري وتحرر في يوم 17/04/2012، وفي اعتقال آخر بعد ذلك بتاريخ 08/07/2014 خاض الشيخ خضر عدنان إضراباً مفتوحاً عن الطعام رفضاً لتجديد اعتقاله الإداري للمرة الثالثة على التوالي استمر (55) يوماً وفي فجر 29/06/2015 اليوم السادس والخمسين من إضرابه الساعة الواحدة ليلاً علق إضرابه بعد التوصل إلى اتفاق مكتوب يقضي بالإفراج عنه في 12/07/2015 الخامس من العشرون من شهر رمضان 1436 هـ.

#خضر عدنان

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