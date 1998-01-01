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فلسطينيات تناقش خطتها الاستراتيجية مع الصحافيات

الإثنين 19 مارس 2018 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما/

ناقشت مؤسسة فلسطينيات برنامج نادي الاعلاميات  في مدينة غزة يوم أمس، خطتها الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة مع عضوات النادي ، بمشاركة مجموعة من صحفيات النادي وطاقم المؤسسة وذلك خلال رحلة ترفيهية نظمتها المؤسسة لهن في منتجع أكواخ البحر بمدينة رفح.

وأكدت الصحفيات المشاركات في النقاش ضرورة تعزيز دور النادي خلال المرحلة المقبلة لتنظيم عمل النادي، وتكثيف التواصل مع الصحفيات كتجمّع يمثّل قوة ضاغطة تسعى إلى التأثير والتغيير عبر سياسة واضحة وبأهداف ورؤية محددة الأنشطة والنتائج.

وأضافت الصحفيات إن النادي تمكن من الحفاظ على استقلاليته كجهة لا تتبع أي اتجاه سياسي بالتالي شكّل مظلة لكل الصحفيات وعليه تنتظر الصحفيات توسيع برامجه التدريبية والتثقيفية وتكوين شبكة علاقات أوسع مع مؤسسات المجتمع المدني وخاصة النسوية والمؤسسات الصحفية المختلفة من أجل إيجاد بيئة عمل حاضنة بشكل أفضل للصحفيات.

وقالت وفاء عبد الرحمن مديرة مؤسسة فلسطينيات إن هدف اللقاء إلى جانب كونه يوم ترفيهي تجمعت فيه الصحفيات اللواتي لم يحظين بفرصة اللقاء منذ مدية طويلة؛ فإنه كذلك إشراك للصحفيات في وضع الخطة التي تلبي احتياجاتهم ورؤيتهن للمرحلة المقبلة، وكما اكدت عبد الرحمن ان هناك عده لقاءات تم عقدها مع نادي المناظرات وشبكه نوى اضافة الى تحديث السياسية التحريرية الخاصة بالشبكة، واجتماعات لطاقم المؤسسة لتنظيم وتطوير عمل فلسطينيات.

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