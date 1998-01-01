جمعية الوئام الخيرية تستقبل قافلة مساعدات من المملكة الأردنية

غزة / سما /

استقبلت جمعية الوئام الخيرية صباح اليوم الاثنين قافلة مساعدات إغاثية من المملكة الأردنية الهاشمية، بتبرع كريم من تجار المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية والنقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية في المملكة بتوجيهات سامية من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ـ الجيش العربي.

وجاءت هذه القافلة استجابة للحملة التي أطلقتها جمعية الوئام الخيرية وتجار المملكة لإغاثة وإعانة فقراء قطاع غزة، والأطفال الأيتام، حيث تحتوي هذه القافلة على قرابة 20 ألف قطعة ملابس، تم توصيلها إلى مخازن جمعية الوئام الخيرية ـ شمال قطاع غزة صباح اليوم.

وقال المهندس "محمد أبو مرعي" رئيس جمعية الوئام الخيرية: "إننا في هذا اليوم إذ نستقبل هذه القافلة الخيرية من المساعدات من المملكة الأردنية الهاشمية والحكومة والشعب الأردني نعبر عن عظيم شكرنا وامتنانا لهذا الكرم المعطاء واللامحدود الذي ينم عن أصالة وعراقة جلالة الملك والديوان الملكي والحكومة والشعب الأردني الشقيق، ووقوفهم دوماً إلى جوار أبنائهم الأيتام والأسر الفقيرة في قطاع غزة.

والجدير ذكره أن جمعية الوئام الخيرية تشرف على كفالة1500 طفل يتيم مكفولين من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، للسنة السابعة على التوالي.