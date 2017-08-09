جنرال إسرائيلي: مسيرة العودة كابوس خطير ويجب البدء بهجوم استباقي ضد حماس

القدس المحتلة/سما/

قال الجنرال في جيش الاحتياط الإسرائيلي تسفيكا فوجل، إن "النيران في فتيل المواجهة القادمة مع الفلسطينيين قد أضرمت بالفعل، والسؤال الآن هو من سيأخذ المبادرة ومن سيتم جره إلى المعركة في ظل ظروف يمليها الجانب الآخر".

وأضاف الجنرال فوجل في مقال له بصحيفة "يسرائيل هيوم"، "سيناريو الكابوس الإسرائيلي هو مسيرة عشرات الآلاف إلى السياج، بالإضافة إلى إطلاق صواريخ ضخمة وهجوم من الأنفاق المتبقية لحماس".

وتابع: "لا يمكنك العودة وتغيير البداية، ولكن يمكنك البدء الآن وتغيير النهاية، النشاط الهجومي للجيش الإسرائيلي بشكل خاص والمؤسسة الدفاعية بشكل عام، والذي تم الإعراب عنه خلال الشهر الماضي في الكشف عن الأنفاق الهجومية وتدميرها في قطاع غزة بالتوازي مع اعتقال الإرهابيين في يهودا والسامرة، يرفع بدرجة كبيرة من الفتيل القصير لبرميل حماس المتفجر".

وذكر الجنرال الإسرائيلي أنه لا يوجد شك لديه بأن فتيل المعركة العنيفة اشتعل، "ولم يبق لنا إلا أن نقرر ما إذا كنا سنوقفها ونبدأ خطوة هجومية، أو ترك المبادرة لحماس والشروع في عملية أخرى لا خيار عنها"، على حد تعبيره.

وختم فوجل بالقول: "إذا تمكنت حماس ونجحت بقيادة وإخراج عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مسيرة احتجاج إلى الحدود مع "إسرائيل"، وفي الوقت نفسه شنت هجوم من الأنفاق التي لا تزال تملكها بالتوازي مع موجة من الصواريخ، قد نجد أنفسنا في وضع تشغيلي وإعلامي محرج".

ويستعد الشعب الفلسطيني للخروج في مسيرة العودة الكبرى في 30 مارس آذار والتي ستبدأ باعتصام جماهيري حاشد على الحدود الشرقية لقطاع غزة ونصب خيام، وصولا إلى مسيرة العودة في منتصف مايو.