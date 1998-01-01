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سوريا تستعد لهجوم أمريكي محتمل

الإثنين 19 مارس 2018 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سوريا تستعد لهجوم أمريكي محتمل



وكالات / سما /

كشف دبلوماسيون غربيون لصحيفة الشرق الأوسط السعودية أن تقارير تفيد بإجراءات في دمشق تحسباً لضربة عسكرية أميركية، بينها نشر قوات من الجيش الروسي في مواقع حساسة للجيش السوري بهدف ردع واشنطن.

وقال أحد الدبلوماسيين إن الرئيس بشار الأسد الذي زار الغوطة الشرقية، أمس، ترأس السبت اجتماعاً للمجلس الوطني الذي يقوده اللواء علي مملوك، بحضور قادة عسكريين وأمنيين، وتقرر اتباع سلسلة من الإجراءات الاحترازية تشمل توجيه رسالة إلى كل من روسيا وإيران لتوفير الحماية، علما بأن هاتين الدولتين توفران الدعم العسكري والاستخباراتي والاقتصادي لسوريا.

وتضمنت الإجراءات نشر عناصر من الجيش الروسي في مفاصل رئيسية للحكومة، سواء السلطة التنفيذية أو الجيش، وإخلاء مواقع أخرى واستنفار في بعض المؤسسات، بعدما أعلنت موسكو سابقاً أنها سترد في حال تعرضت قواتها لقصف أميركي. كما أفيد في دمشق باتخاذ الأمم المتحدة إجراءات لجهة انتشار موظفيها، الأمر الذي انسحب أيضاً على دبلوماسيين غربيين.

#سوريا #هجوم

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