مركز القدس: 40 شهيدا منذ اعلان ترامب بشان القدس

رام الله / سما /

أوضحت دراسة احصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن الإسرائيلي والفلسطيني، أن ارتقاء الشهيد عبد الرحمن بني فضل من نابلس بعد تنفيذه عملية طعن في القدس، رفع أعداد الشهداء الذين ارتقوا منذ اعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للكيان الصهيوني، في السادس من شهر كانون الأول عام 2017، الى 40 شهيداً، بينهم ثلاثة في مهمة جهادية، وأسير وآخر بعد اعتقاله بساعات.

وتصدرت محافظات قطاع غزة، قائمة المحافظات التي قدمت شهداء، حيث بلغ عدد شهدائها 22 شهيداً، بينهم شهيدان من عناصر المقاومة استشهدا في مهمة جهادية، وآخر استشهد متأثراً باصابته في العدوان الصهيوني على غزة عام 2014، وآخر صياد استشهد أثناء مهاجمة بحرية الاحتلال لمركب صيده، تليها محافظة نابلس حيث ارتقى فيها 6 شهداء، أحدهم استشهد داخل سجون الاحتلال متأثراً باصابته بمرض السرطان والاهمال الطبي المتعمد، يليها جنين حيث ارتقى فيها 3 شهداء، وفي الخليل ارتقى ثلاثة شهداء وفي كل من وأريحا ورام الله حيث ارتقى شهيدان في كل منها، ثم قلقيلية والقدس، سجلت ارتقاء شهيد في كل محافظة.

ووفقاً للفئة العمرية، فقد استشهد خلال المواجهات مع الاحتلال في الفترة التي تلت اعلان ترامب القدس عاصمة الكيان الصهيوني، 11 طفلاً، أعمارهم لا تتجاوز الثامنة عشر، أصغرهم الطفل محمد سامي الدحدوح (14 عاماً) خلال مواجهات مع الاحتلال، وآخرهم الطفل الصياد اسماعيل أبو ريالة (18 عاماً) والذي ارتقى برصاص بحرية الاحتلال أثناء ممارسة مهنة الصيد مع أقاربه.

وارتقت شهيدتان في تلك الفترة، وهنّ المسنّة حمدة وحش الزبيدات (75 عاما) في أريحا بعد اقتحام الاحتلال بلدة الزبيدات والقاء قنابل الصوت والغاز أمام منزلها، والطفلة دلال ديب لولح (9 أعوام) من نابلس، حيث منعتها قوات الاحتلال من الوصول الى المستشفى لتلقي العلاج.

فيما ارتقى الشهيد الأسير حسين حسني عطا الله من نابلس، بعد اصابته بمرض السرطان وتعرضه للاهمال الطبي المتعمد في سجون الاحتلال، كما واستشهد الشاب ياسين السراديح (33 عاماً) من أريحا عقب اعتقاله بساعات، حيث أظهرت نتائج التحقيق الطبية أن السراديح تعرض لاطلاق نار من مسافة صفر والضرب المبرح.

وقالت الدراسة إن قوات الاحتلال تحتجز جثامين شهدين.

مجمل_الشهداء

الرقم اسم الشهيد العمر المحافظة الانتماء السياسي تاريخ الاستشهاد

1 محمد أبو هداف 4 قطاع غزة _ 6/12/2017

2 ماهر عطا الله 54 قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017

3 محمود المصري 30 قطاع غزة حركة فتح 8/12/2017

4 عبد الله العطل 28 قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017

5 محمد الصفدي 30 قطاع غزة حركة حماس 8/12/2017

6 المسنة حمدة الزبيدات 75 أريحا _ 12/12/2017

7 مصطفى مفيد سلطان 29 قطاع غزة الجهاد الاسلامي 12/12/2017

8 حسين غازي نصرالله 25 قطاع غزة الجهاد الاسلامي 12/12/2017

9 ياسر سكر 23 قطاع غزة حركة حماس 15/12/2017

10 ابراهيم ابو الثريا –مقعد- 29 قطاع غزة _ 15/12/2017

11 باسل مصطفى ابراهيم 29 القدس _ 15/12/2017

12 محمد أمين عقل العدم 19 الخليل _ 15/12/2017

13 زكريا الكفارنة 24 قطاع غزة حركة فتح 22/12/2017

14 محمد نبيل محيسن 29 قطاع غزة حركة فتح 22/12/2017

15 شريف العبد شلاش 28 قطاع غزة _ 23/12/2017

16 محمد سامي الدحدوح 14 قطاع غزة الجهاد الاسلامي 24/12/2017

17 دلال ديب لولح 9 نابلس _ 29/12/2017

18 جمال محمد مصلح 20 قطاع غزة حركة فتح 30/12/2017

19 مصعب فراس التميمي 17 رام الله _ 3/1/2018

20 أمير أبو مساعد 16 قطاع غزة حركة حماس 11/1/2018

21 علي عمر قينو 16 نابلس حركة حماس 11/1/2018

22 احمد عبد الجابر سليم 25 قلقيلية الجبهة الشعبية 15/1/2018

23 احمد اسماعيل جرار 31 جنين حركة حماس 17/1/2018

24 حسين حسني عطاالله 57 نابلس _ 20/1/2018

25 ليث أبو نعيم 16 رام الله حركة فتح 30/1/2018

26 محمود عبد الحي الصفدي 31 قطاع غزة حماس 31/1/2018 داخل نفق

27 أحمد سمير أبو عبيد 19 جنين _ 3/2/2018

28 أحمد نصر جرار 22 جنين حماس 6/2/2018

29 خالد وليد التايه 22 نابلس فتح 6/2/2018

30 حمزة يوسف زماعرة 18 الخليل _ 7/2/2018

31 سالم محمد صباح 17 قطاع غزة حماس 18/2/2018

32 عبد الله أيمن أبو شيخة 17 قطاع غزة حماس 18/2/2018

33 أحمد محمد أبو حلو 19 قطاع غزة - 21/2/2018

34 ياسين عمر السراديح 33 أريحا - 22/2/2018

35 اسماعيل أبو ريالة 18 قطاع غزة 25/2/2018

36 محمد عطا أبو جامع 59 غزة فتح 332018

37 محمد زين الجعبري 24 الخليل 9/3/2018

38 عمير عمر شحادة 19 نابلس حماس 10/3/2018

39 إبراهيم فتحي فرحات 29 غزة 10/3/2018

40 عبد الرحمن بني فضل 29 نابلس 18/3/2018

الشهداء الأطفال:

الرقم اسم الشهيد العمر المحافظة تاريخ الاستشهاد

1 محمد أبو هداف 4 قطاع غزة 6/12/2017

2 محمد سامي الدحدوح 14 قطاع غزة 24/12/2017

3 دلال ديب لولح 9 نابلس 29/12/2017

4 مصعب فراس التميمي 17 رام الله 3/1/2018

5 أمير أبو مساعد 16 قطاع غزة 11/1/2018

6 علي عمر قينو 16 نابلس 11/1/2018

7 ليث أبو نعيم 16 رام الله 30/1/2018

8 حمزة يوسف زماعرة 18 الخليل 7/2/2018

9 سالم محمد صباح 17 قطاع غزة 18/2/2018

10 عبد الله أيمن أبو شيخة 17 قطاع غزة 18/2/2018

11 اسماعيل أبو ريالة 18 قطاع غزة 25/2/2018

النساء:

1 المسنة حمدة الزبيدات 75 أريحا 12/12/2017

2 دلال ديب لولح 9 نابلس 29/12/2017

الجثامين المحتجزة:

1 أحمد اسماعيل جرار 31 جنين 17/1/2018

2 أحمد نصر جرار 22 جنين 6/2/2018