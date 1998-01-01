المجلس العلمي ينظم محاضرة لأمهات الأيتام بعنوان"الوقاية من أمراض الكلى"

غزة / سما /

نظمت جمعية المجلس العلمي للدعوة السلفية بفلسطين، محاضرة بعنوان" الوقاية من أمراض الكلى"، وذلك ضمن برنامج التوعية الصحية الذي يستهدف أولياء أمور الأيتام المكفولين بواسطة جمعية دار البر بدبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الدكتور محمود وادي استشاري أمراض وزراعة الكلى بمجمع ناصر الطبي:"إن الكلى من أهم أعضاء الجسم التي تعمل على تصفية وتنقية الدم، وحماية الكلى من الفشل هي الخطوة الهامة التي يسعى إليها الكثير لتجنب سلسلة طويلة من الأمراض".

وأوضح د. وادي،"خلال المحاضرة العديد من المحاور أهمها الكشف المبكر، مؤكداً أن البعض غير مدركين للمرض، ويمكن لمرض الكلى أن يسوء تدريجيًا مع مرور الوقت، معتبراً أن الكشف المبكر والتشخيص يلعبان دورًا حاسمًا في تأخير المزيد من الضرر للكلى الذى يمكن أن يسبب الفشل الكلوي في نهاية المطاف".

وأكد أن اضطراب وظائف الكلى والحصوات الكلوية والفشل الكلوي من أكثر الأمراض شيوعاً في الآونة الأخيرة، وهى ناتجة عن الكثير من العادات الخاطئة التي يمارسها الإنسان خلال يومه، ما يؤدى إلى ظهور الأمراض المتعلقة بالكلى.

وأشار إلى أن هناك مجموعة من النصائح تساعد في حماية الفرد من مرض الفشل الكلوي، وتتمثل في الامتناع عن شرب المياه الغازية، مؤكداً أنها من أخطر المشروبات التي تسبب الفشل الكلوي وتضر كلى الأطفال على وجه الخصوص.

ودعا د. وادي إلى الاهتمام والإكثار من بشرب المياه باستمرار، لأنها تعادل نسب الأملاح والصديد إذا زادت في الجسم، والتوقف عن الإفراط في تعاطى مسكنات الآلام لأنها السبب الرئيسي لتلف الكلى، عدم الإسراف في التركيز على تناول البروتينات، وإعطاء مساحة أكبر للخضروات.

وفي نهاية المحاضرة، تم تكريم د. محمود جلال وادي من قبل مجلس الإدارة تقديراً على جهوده في انجاح برنامج التوعية الصحية لأولياء أمور الأيتام.

جدير بالذكر، أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة من النشاطات الصحية والدينية والاجتماعية والتثقيفية التي تنظمها جمعية المجلس العلمي لتلامس الواقع المعيشي للأيتام داخل الأسرة، والالتقاء بأولياء أمور الأيتام لتعريفهم كيفية التعامل مع هذه المشاكل الصحية.