جمعية حسام تكرم الاسير المحرر إبراهيم ابو مصطفى من خانيونس

خانيونس / سما /

كرمت جمعية الأسرى والمحررين "حسام" الأسير المحرر "ابراهيم عصام ابو مصطفى" خلال زيارة نظمها وفد يمثل الجمعية إلي منزله بمدينة خانيونس لتهنئته بمناسبة الإفراج عنه من سجون الإحتلال .

وقدم الوفد درعا تكريميا للمحرر ابو مصطفى الذي أطلق سراحه مؤخرا بعد أن أمضى (15أعوام ) في سجون الاحتلال.

بدوره هنأ موفق حميد مدير العلاقات العامة في الجمعية الاسير المحرر ابو مصطفى وعائلته بالحرية متمنيا له حياة سعيدة بعد سنوات القهر والحرمان التي عاشها في سجون الاحتلال ، مشيرا الي ما عاناه المحرر ابو مصطفى من سياسة الاهمال الطبي المتعمد وعدم الاكتراث لحالته الصحية الصعبة من قبل ادارات سجون الاحتلال .

وأكد بأن الجمعية تحرص علي زيارة وتكريم اﻷسري المحررين تقديرا لهم لما قدموه من تضحيات دفاعا عن قضيتنا الوطنية العادلة ووفاء لسنوات أعمارهم التي أمضوها في سجون الاحتلال.

وطالب بضرورة الاهتمام بالاسرى المحررين والعمل علي ضمان متطلبات الحياة الكريمة لهم ولعائلاتهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية مبينا بان ذلك هو اقل الواجب الذي يقدمه المجتمع الفلسطيني لشريحة الاسرى المحررين نظير صمودهم وتضحياتهم .