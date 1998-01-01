اول ظهور إعلامي لسيف الإسلام القذافي اليوم

تونس/وكالات/

ذكرت مصادر إعلامية ليبية أمس، أن المسؤول المكلف بالبرنامج السياسي لسيف الإسلام القذافي، أيمن بوراس سيعقد اليوم، في العاصمة التونسية مؤتمراً صحافياً لتسليط الضوء على «البرنامج الإصلاحي المستقبلي» لنجل معمر القذافي.

وأفادت مصادر حقوقية ليبية ستشارك في المؤتمر الصحافي بأنه «سيتم طرح رؤية سيف الإسلام القذافي لآليات تفعيل المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا من أجل تجاوز الأزمة». كما سيتم التطرق خلال المؤتمر الصحافي إلى آخر مستجدات الوضع الليبي الراهن، ومن ضمنها انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي من عدمه. كما سيكون ملف ملاحقة سيف الإسلام من قبل محكمة الجنايات الدولية من أهم محاور المؤتمر الصحافي، عبر مداخلة لأحد المحامين الليبيين المقيمين في تونس.

من جهة أخرى، تفقد آمر القوات الخاصة التابعة لـ «الجيش الوطني الليبي»، بقيادة المشير خليفة حفتر، اللواء ونيس بوخمادة مقر كتيبة الوقات الخاصة «الصاعقة 21» في منطقة أرض أقريش. وأشاد بوخمادة بجهود أفراد الكتيبة في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، كاشفاً عن وجود دعوات للقوات الخاصة والصاعقة، للمشاركة في تأمين درنة. وأكد بوخمادة أن الاستعدادات جارية للوقوف على احتياجات الكتيبة 21، حتى تكون مستعدة لتنفيذ الأوامر أثناء تكليفها بأي مهمة.