القدس المحتلة: الاحتلال يعتقل 5 مواطنين من بلدة حزما

القدس المحتلة - سما -

افاد شهود عيان بان قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت فجر اليوم الاثنين، خمسة مواطنين من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، بينهم قاصر، وتم تحويلهم الى مراكز توقيف وتحقيق في المنطقة.

وشملت الاعتقالات: الطفل حمودة كفاح عسكر (10 سنوات)، والشبّان: سلطان صلاح الدين، ومحمد خليف عسكر، ووليد ياسر الخطيب، وحمودة أحمد مقبول.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حزما في ساعة مبكرة من الفجر، وشرعت بدهم العديد من منازل المواطنين، تخللها أعمال تخريب وتكسير وتحطيم للأبواب والنوافذ والممتلكات.

وكعقاب جماعي تخضع البلدة لحصار عسكري مشدد منذ ما يزيد عن خمسين يوما، بعد إغلاق كافة مداخلها الرئيسية والفرعية.