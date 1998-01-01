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محمد بن سلمان: السعودية استمرت في التطور كغيرها من الدول حتى 1979

الإثنين 19 مارس 2018 08:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محمد بن سلمان: السعودية استمرت في التطور كغيرها من الدول حتى 1979



الرياض - وكالات -

اعتبر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان أن المملكة في حالتها الراهنة ليست السعودية "الحقيقية"، وأن بلاده تحولت عن الإسلام المعتدل فقط بعد العام 1979.

وقال محمد بن سلمان في مقابلة أجرتها معه شبكة "CBS" الأمريكية، نشرت أمس: "هذا حقيقة. بعد العام 1979 كنا ضحايا، لا سيما جيلي الذي عانى كثيرا من ذلك".

وأضاف: "على الإطلاق، هذه ليست المملكة العربية السعودية الحقيقية، وأود أن أوجه طلبا لمشاهديكم باستخدام هواتفهم الذكية لمعرفة ذلك، ويمكنهم البحث عن معلومات حول السعودية في الستينيات والسبعينيات عبر موقع Goggle، وسيجدون بسهولة السعودية الحقيقية في الصور التي سيعثرون عليها".

وتابع: "كنا نعيش حياة طبيعية جدا، مثل الدول الأخرى في منطقة الخليج، والنساء كن يقدن السيارات، ويعملن في كل الأشغال وكانت هناك دور السينما، إننا كنا شعبا طبيعيا تطور على غرار دول العالم الأخرى قبل العام 1979".  

وشدد ولي العهد السعودي على أن النساء متساويات مع الرجال، وقال: "إننا جميعا بشر ولا اختلاف هناك".

وأضاف: "ثمة متطرفون في بلادنا يمنعون الاختلاط بين الجنسين وغير قادرين على الفصل بين وجود علاقات بين رجل وأنثى، ووجودهما في مكان عمل واحد. الكثير من هذه الأفكار يتناقض مع نمط الحياة الذي ساد خلال عهد الرسول والخلفاء، وهذا مثال حقيقي ونموذج حقيقي".

وأكد بن سلمان أن "القوانين واضحة جدا ومحددة في مبادئ الشريعة، التي تنص على أن النساء عليهن ارتداء ملابس لائقة ومحترمة، كما تنص على ذلك للرجال، لكنها لا تقضي بصورة خاصة بارتداء العباءة أو غطاء الرأس الأسود، والقرار يعود بشكل تام إلى النساء في ما يتعلق بلباسهن".

الجدير بالذكر أن ولي العهد السعودي، الذي أطلق في أبريل 2016 حملة واسعة النطاق للإصلاحات في "رؤية السعودية 2030"، شدد مرارا على ضرورة إعادة المملكة إلى الإسلام المعتدل، باعتبار أن زيادة التشدد في بلاده ناجم عن تداعيات الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

#محمد بن سلمان #الاسلام #السعودية

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