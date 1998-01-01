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وزير الاسكان الاسرائيلي : الضفة والاغوار حزام امني لنا ولن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي

الإثنين 19 مارس 2018 07:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الاسكان الاسرائيلي : الضفة والاغوار حزام امني لنا ولن نمنح الفلسطينيين أكثر من الحكم الذاتي



القدس / سما /

قال "وزير الإسكان" بحكومة الاحتلال، يوئاف غالنت بأن غور الأردن والضفة الغربية تعتبران بمثابة حزام الحماية الأمني لــ "إسرائيل" أمام المخاطر المتزايدة في الشرق الأوسط .

وأضاف بأن "إسرائيل" لا يمكن أن تتخلى عن السيطرة الأمنية الكاملة عن هذه المناطق ، من أجل مواجهة التهديدات الأمنية المختلفة التي قد تواجهها في المستقبل ، بما في ذلك تهديدي إيران وداعش .

وقد دعا غالنت إلى تعزيز الإستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن ، مضيفا بأنه يجب على "إسرائيل" أن توسع حدودها تجاه الأردن من أجل تعزيز الحماية الأمنية للحدود الشرقية لــ "إسرائيل"، بهدف توفير الحماية الأمنية لأكثر من 4 مليون "إسرائيلي" يقطنون في مدينة تل أبيب وضواحيها ، مؤكدا بأن إسرائيل لا يمكن أن تمنح الفلسطينيين أكثر من أن تمنحهم حكما ذاتيا فقط ، ولا شيء أكثر من ذلك

#وزير اسرائيلي #حكم الذاتي #الضفة الغربية #غور الاردن

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