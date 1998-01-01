حمد بن جاسم: كل دول الخليج مرت بتغييرات في الحكم بعضها بالقتل

الدوحة/وكالات/

أطلق رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري السابق، حمد بن جاسم، تغريدة مثيرة عن تاريخ تغييرات الحكم في دول الخليج.

وقال ابن جاسم في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، إن “كل دول الخليج مرت بتغييرات في الحكم منها ما كان سلميا ومنها ما كان بمساعدة الأجنبي، ومنها ما كان بالقوة”.

وبحسب حمد بن جاسم، فإن “القوة تشمل عدة أوجه تصل إلى حد التخلص بالقتل، والتاريخ القريب وليس البعيد شاهد على ذلك”. وأضاف أن “بعض التغييرات في دول الخليج أدت إلى تقدمه، فالتغيير الذي حصل في قطر يتناسون نتائجه”.

وخلص حمد بن جاسم إلى أن “اتهام قطر فقط بتغيير الحكم هذا استخفاف بعقول الشعوب الخليجية، ارجعوا إلى قوقل الله يديمه”.