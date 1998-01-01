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الجيش السوري يدخل حرستا خلال الساعات القادمة دون قتال

الإثنين 19 مارس 2018 12:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش السوري يدخل حرستا خلال الساعات القادمة دون قتال



دمشق/وكالات/

كشفت مصدر ميداني، يقاتل مع الجيش السوري في منطقة الغوطة شرق العاصمة السورية دمشق، أن الجيش السوري سيدخل مدينة حرستا خلال الساعات القادمة.
وأكد المصدر لوكالة الأنباء الألمانية “سيدخل الجيش السوري إلى مدينة حرستا خلال الساعات القادمة دون قتال، بعد التوصل إلى اتفاق بين وجهاء من الغوطة والجيش السوري ومركز المصالحة الروسي”.
وأضاف المصدر أن قيادات فصائل المعارضة غادروا مدينة حرستا باتجاه مدينة دوما قبل تطويقها من قبل الجيش السوري منتصف الاسبوع الماضي، وبقيت بلدات عربين وعين ترما وزملكا.
وكانت القوات الحكومية السورية مددت المهلة، التي أعلنتها يوم السبت وانتهت في الساعة الثالثة بعد الظهر الأحد بالتوقيت المحلي، للسماح للمدنيين والمسلحين بالخروج من مدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق.
وكان مصدر في المعارضة السورية قال “إن لجنة من أهالي الغوطة الشرقية غادرت مدينة حرستا ظهر اليوم (الأحد) باتجاه دمشق للقاء ضباط من الجيش الروسي والقوات الحكومية لبحث شروطها لخروج المدنيين والمسلحين من مدينة حرستا التي تسيطر عليها حركة أحرار الشام”.

#الجيش السوري #حرستا #الغوطة الشرقية

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