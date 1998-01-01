عضو بمنظمة التحرير : ما قبل استهداف الحمد الله شيئ وما بعده شيئ آخر

رام الله / سما /

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير محمود إسماعيل، إن القيادة افلسطينية ستجتمع غداً رئيس ا محمود عباس، يسبقه اجتماع لفصائل منظمة التحرير، لبحث انعقاد المجلس الوطني أواخر نيسان القادم.

وأضاف إسماعيل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، "أن (العملية الإجرامية) التي استهدفت موكب رئيس الوزراء رامي الحمد الله، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، على جدول أعمال الاجتماع، لأن ما قبل ذلك شيء وما سيكون بعد ذلك شيء آخر".

وتابع: "القيادة لا يمكن أن تمر مرور الكرام على محاولة اغتيال رئيس الوزراء ورئيس جهاز المخابرات لأن هذا الموضوع يستهدف المصالحة".

وشدد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن "عقد المجلس الوطني قرار نهائي لوضع استراتيجية واضحة لمواجهة الأخطار التي تعصف بالقضية الفلسطينية، خاصة بعد قرار الرئيس الأميركي بشأن القدس"، على حد قوله.