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وزير الخارجية يستقبل سفير بروناي لدى فلسطين

الأحد 18 مارس 2018 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

استقبل وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي صباح هذا اليوم سفير بروناي غير المقيم لدى فلسطين السيد نور الدين حجي يعقوب، في مقر الوزارة في رام الله، بحضور مساعد الوزير لشؤون اسيا وأفريقيا د. مازن شامية.

رحب المالكي بالضيف، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين، وأضاف بأننا نتطلع لتعزيز هذه العلاقات من خلال عقد اتفاقيات في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات بين الجانبين، بالرغم من ان فلسطين دولة تحت الاحتلال إلا أنها تملك من الخبرات ما يؤهلها مشاركة تلك الخبرات مع الدول الأخرى. مؤكداً على أهمية عقد لجنة مشاورات سياسية بين الطرفين. وأشاد المالكي بمواقف سلطنة بروناي الداعمة لدولة فلسطين في مختلف المحافل الدولية.

وتطرق المالكي في حديثه الى الانتهاكات الإسرائيلية على مختلف المستويات، خاصة في مدينة القدس وما تتعرض له المدينة المقدسة من محاولات إسرائيلية لتغير الواقع القائم في المدينة من خلال حماية المستوطنين وتسهيل اقتحاماتهم للمسجد الأقصى وساحاته المباركة.

من جانبه شكر السفير يعقوب المالكي على حسن الاستقبال معبراً عن سعادته لزيارته لدولة فلسطين علماً بأنها الزيارة الأولى التي يقوم بها لفلسطين، مشيراً الى انها فرصة للاطلاع على حقيقة الأوضاع على الأرض والمعاناة الفلسطينية بسبب الاحتلال وسياسته، وأوضح انه سيزور القدس والمسجد الأقصى في وقت لاحق من اليوم. كما وجه دعوة للوزير المالكي لزيارة سلطنة بروناي في المستقبل القريب

#وزير الخارجية

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