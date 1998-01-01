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فيديو.. برشلونة يعزز صدارته بفوز سهل على بلباو

الأحد 18 مارس 2018 07:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يعزز صدارته بفوز سهل على بلباو



وكالات / سما /

عزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بفوز سهل على ضيفه أتلتيك بلباو في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب “كامب نو” برسم الأسبوع 29 من الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة مبكرا في النتيجة في الدقيقة 8 حين قام جوردي ألبا بالتسلل من الجهة اليسرى مستغلا تمريرة ميسي ليقدم الكرة بتمريرة على طبق من ذهب لباكو ألكاسير الذي كان من دون رقابة داخل منطقة الجزاء.

وأصبح جوردي ألبا هو أكثر مدافع في الدوري الإسباني صناعة للأهداف هذا الموسم برصيد 8 أهداف، فيما وقع باكو ألكاسير على هدفه السادس في الليجا.

وبعدها ب 22 دقيقة سيعزز برشلونة تفوقه بهدف ثاني عن طريق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء أسكنها شباك حارس النادي الباسكي كيبا.

وعزز صاحب القميص رقم 10 ريادته لقائمة هدافي لا ليجا بوصوله إلى الهدف رقم 25.

وبهذه النتيجة عزز النادي الكتالوني صدارته للدوري الفرنسي برفع رصيده إلى 75 نقطة بفارق 11 نقطة مؤقتا عن أقرب مطارديه أتلتيكو مدريد الذي تنتظره مباراة ضد مضيفه فياريال.

#برشلونة #اتلتيك بلباو

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