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الشرطة توجه رسالة بمناسبة انطلاق فعاليات الماراثون الدولي السادس في بيت لحم

الأحد 18 مارس 2018 07:15 م / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

وجهت الشرطة اليوم رسالة إلى مواطني محافظة بيت لحم بمناسبة فعاليات الماراثون الدولي السادس والذي سينطلق يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 الساعة الثامنة صباحا .

وفي بيان أصدرته إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة أفاد أن شرطة محافظة بيت لحم أعلنت عن كافة الاستعدادات من أجل تأمين انطلاق فعاليات المراثون الدولي السادس الذي سيقام في المدينة يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 ، وعليه أعلن العقيد حقوقي علاء الشلبي مدير شرطة محافظة بيت لحم الاستنفار الكامل في صفوف شرطة المحافظة بكافة إداراتها ومراكزها وأقسامها من مساء يوم الخميس 22/3/2018 لتتولى مهمة توفير الأجواء الملائمة  للمشاركين وتأمين خط سيرهم في الطرقات.

وأشار العقيد الشلبي أن الشرطة وضعت خطة بعد عدة اجتماعات والتشاور مع عطوفة محافظ محافظة بيت لحم وقائد منطقة بيت لحم وقادة الأجهزة الأمنية بالمحافظة واللجنة الاولمبية الفلسطينية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس بلدية بيت لحم والجهات المعنية تتضمن نشر أعداد كبيرة من ضباط وأفراد الشرطة في دوريات راجلة ومحمولة على المفارق الرئيسية بمدينة بيت لحم وانه سيتم إغلاق جزئي لجميع المداخل والطرق الفرعية التي ستعترض خط سير الماراثون أمام حركة المركبات الخاصة والعمومية باستثناء مركبات الأمن ومركبات الإسعاف والطوارئ .

وأضاف البيان أنه ولتجنب دخول مسار خط سير الماراثون والذي سينطلق من ساحة المهد في تمام الساعة الثامنة صباحا ، سيتم إغلاق شارع  المهد وشارع القدس الخليل بشكل كامل وقت مرور العدائين من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا  كذلك سينم منع وقوف المركبات على جانبي الشارع المخصص للماراثون من نقطة البداية للنهاية ، وسيتم تحويل المركبات القادمة من بيت ساحور ارارات إلى بيت لحم عبر شارع واد شاهين كما سيتم تحويل المركبات القادمة من معبر 300 إلى بيت لحم عبر شارع الانطونية إلى شارع الكركفة والمركبات القادمة من قرى العرقوب من دوار الخضر باتجاه مقبرة الخضر الى بيت جالا والمركبات القادمة من الخليل باتجاه برك سليمان  وارطاس ثم شارع الجبل وصولا الى السينما والمدبسه .

وتهيب الشرطة بالمواطنين وزوار المدينة ضرورة التعاون واحترام النظام العام والالتزام بتعليمات الشرطة وضرورة الصبر وتحمل الإجراءات المتخذة مساهمة من الجميع في إنجاح هذه الفعالية الوطنية الدولية التي سيشارك بها 7 الاف متسابق من بينهم (1000) متسابق  من (70) دولة مختلفه حول العالم  ، وإبلاغ الشرطة فوراً عن أية إشكاليات قد تحدث خلال تنفيذ إجراءات الشرطة أو اعتداءات قد تحدث وإبلاغ الشرطة فورا على الرقم المجاني 100..

 
#الشرطة

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