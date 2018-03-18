التربية تشرع في استقبال طلبات التوظيف

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، يوم الاحد، عن بدء استقبال طلبات التوظيف للوظائف التعليمية والمهنية والسكرتاريا للعام الدراسي



2018-2019 من خلال البوابة الإلكترونية لديوان الموظفين العام (www.gpc.pna.ps) اعتباراً من اليوم الأحد 18/3/2018 ولغاية نهاية دوام يوم الأحد 1/4/2018.وأوضحت الوزارة أن الإعلان عن هذه الوظائف ينسجم وما تتضمنه خطتها الاستراتيجية، وبما يجسّد إيمانها برسالتها التربوية للارتقاء بقطاع التعليم وتجويد مخرجاته، مؤكدةً سعيها الدائم والمستمر لتطوير خدماتها، والالتزام بمتطلبات الدقة والسرعة والشفافية، والتسهيل على المواطنين، داعيةً الراغبين بالتقدم لهذه الوظائف مراجعة موقعها www.moehe.gov.ps للاطلاع على كامل التفاصيل.



والوظائف التي تم الإعلان عنها؛ هي:

والوظائف التي تم الإعلان عنها؛ هي:

المسار التعليمي:

1. معلم/ة تربية إسلامية

2. معلم/ة أساليب تربية إسلامية

3. معلم/ة تاريخ

4. معلم/ة الريادة والأعمال

5. معلم/ة لغة إنجليزية

6. معلم/ة أساليب لغة إنجليزية

7. معلم/ة جغرافيا

8. معلم/ة المصادر

9. معلم/ة لغة عربية

10. معلم/ة أساليب لغة عربية

11. معلم/ة فيزياء

12. معلم/ة تكنولوجيا المعلومات

13. معلم/ة رياضيات

14. معلم/ة أساليب رياضيات

15. معلم/ة أحياء

16. معلم/ة تربية دينية مسيحية

17. معلم/ة اجتماعيات

18. معلم/ة تربية فنية

19. معلم/ة علوم

20. مرشد/ة تربوي/ة

21. معلم/ة تربية رياضية

22. معلم/ة تربية تكنولوجية

23. معلم/ة كيمياء

24. معلم/ة علوم مالية

25. معلم/ة مكتبات

26. معلم/ة تربية موسيقية

27. معلم/ة رياض أطفال

28. معلم/ة التكنولوجي

29. معلم/ة لغة فرنسية

30. معلم/ة مرحلة أساسية/أدبي

31. معلم/ة مرحلة أساسية/علمي

32. معلم/ة التربية المهنية

المسار المهني:

1. الاتصالات

2. الكهرباء/ استعمال

3. الإلكترونيات الصناعية

4. صيانة أجهزة الحاسوب الشخصية

5. صيانة الآلات

6. صيانة الآلات المكتبية

7. تكنولوجيا المصاعد

8. تكنولوجيا المباني الذكية

9. الطاقة المتجددة

10. كهرباء السيارات

11. ميكانيك السيارات

12. ميكاترونكس السيارات

13. الخراطة والتسوية

14. التكييف والتبريد

15. اللحام وتشكيل المعادن

16. الأدوات الصحية والتدفئة المركزية

17. التنجد الفني والديكور

18. النجارة

19. البناء والمساحة

20. تجليس السيارات ودهانها

21. التصميم الجرافيكي

22. تطوير تطبيقات الويب

23. تطبيقات الهواتف المحمولة

24. العلوم الزراعية

25. فني زراعة

26. التجميل

27.الأزياء وتصميم الملابس

28. العلوم الفندقية

السكرتاريا:

سكرتير/ة مدرسة



وأشارت الوزارة إلى أنه لا يجوز للمتقدم أن يتقدم إلا بطلب واحد فقط في المديرية التي يرغب بالتقدم فيها، موضحةً أن كل من تقدم بطلب سابق؛ عليه الدخول لحسابه الإلكتروني في موقع ديوان الموظفين العام المذكور أعلاه وتجديد طلبه وفق الآلية الجديدة المعتمدة في تقديم الطلبات، وإلّا يعتبر طلبه لاغياً.



ونوهّت الوزارة إلى أنه فيما يخص طلبات مديرية تربية القدس، فإن الآلية تبقى كما كان معمولاَ به سابقاً؛ بحيث يسمح التقدم بهذه الوظائف لسكان مدينة القدس فقط.



ونوهت الوزارة إلى أنه سيتم عقد اختبار للمتقدمين المقبولة طلباتهم حسب الشروط؛ في موعد يتم تحديده لاحقاً، بحيث يخضع المتقدمون للاختبار لمقابلة شخصية طبقاً لاحتياجات الوزارة وضمن الأسس والمعايير المعتمدة فيها، لافتةً إلى أن المتقدمين لوظائف خاطئة لا تتوافق مع قائمة التخصصات المعتمدة من الوزارة يتحملون مسؤولية ذلك وتعتبر طلباتهم لاغيةً، مؤكدةً في الوقت ذاته أن الطواقم الإدارية والفنية للوزارة ومديرياتها تعمل بكل إمكاناتها لخدمة المتقدمين طيلة فترة استقبال الطلبات، متمنيةً للجميع النجاح والتوفيق.



يشار إلى أن وزارة التربية عملت وبتعاون كبير وشراكة كاملة مع ديوان الموظفين العام من خلال فرقها المتخصصة على تطوير آلية استقبال الطلبات للوظائف التعليمية إلكترونياً؛ بتوظيف شامل للطاقات البشرية والمادية سعياً لإنجاح هذا النهج الذي من شأنه أيضاً جعل توظيف التكنولوجيا في العمل الإداري سمة تحكم العمل.