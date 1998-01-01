صور وفيديو .. إصابة شرطي إسرائيلي بجراح خطيرة بالقدس في عملية طعن واستشهاد المنفذ

القدس المحتلة/سما/

أصيب رجل أمن إسرائيلي في العشرينيات من العمر، بعد ظهر اليوم، الأحد، بجراح وصفت بالخطيرة، في عملية طعن عند شارع الواد بالبلدة القديمة بالقدس المحتلة. فيما أكدت وسائل إعلام فلسطينية إصابة شاب برصاص قوات الاحتلال في المنطقة ذاتها.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن منفذ عملية الطعن هو عبد الرحمن عقربا 28 عاما من نابلس وأن "أمن الاحتلال أطلق عليه النار ونجح في تحيده"، فيما أكدت مصادر فلسطينية استشهاد الشاب.

وأكدت مصادر محلية إن رجل الأمن أصيب بجراح خطيرة في الجزء العلوي من جسده جراء الطعن، ووصلت طواقم نجمة داوود الحمراء إلى المكان، وقدمت له الإسعافات اللازمة، ونقلته إلى مستشفى هداسا عين كارم بالقدس.

هذا وأعلنت قوات الاحتلال الاستنفار في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، عقب سماع صوت إطلاق نار في المكان.