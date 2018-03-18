هيئة شؤون العشائر تكرم محافظ غزة أبو النجا وتجتمع مع لجان العشائر والإصلاح

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اجتمعت الهيئة العليا لشؤون العشائر بالمحافظات الجنوبية برئاسة منسقها العام المختار أبو سلمان المغني وأمين سرها المختار أبو ماهر ماضي والمختار أبو محمد أبو حصيرة منسق العشائر في غرب غزة والمختار سيف أبو رمضان "عضو الهيئة العليا " والمختار أبو العز المصري "مستشار الشؤون الدينية للهيئة " مع لجان العشائر و الإصلاح في محافظة غزة وبحضور المحتفى به الوزير إبراهيم أبو النجا " أبو وائل" محافظ غزة وممثل فخامة الرئيس محمود عباس " أبو مازن " اليوم الأحد 18/3/2018في مطعم السلام ابوحصيرة على شاطئ بحر غزة.

ورحب المختار أبو سلمان بالأخ الوزير إبراهيم ابو النجا " أبو وائل "محافظ غزة وأطلعه على الوضع العام وحجم التحديات والمشاكل والنزاعات المجتمعية اليومية، وأوضح آلية عمل الهيئة العليا في حل النزاعات وتعزيز السلم الأهلي وحفظ الأمن المحلي لتقوية صمود المجتمع الغزي في محافظات قطاع غزة قاطبة ودعم المصالحات المجتمعية بين العائلات خاصة في جرائم القتل .

وأكد المختار أبو سلمان على دعم ومساندة سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من الهيئة العليا لشؤون العشائر وأعضائها وعوائلهم ودواوينهم في كل ما يقوم به لرعاية أبناء شعبه وحماية المشروع الوطني والتمسك بالثوابت الوطنية والاهتمام بالقضايا العادلة التي تهم فلسطين وسعيه في تحقيق المصالحة لإنهاء الانقسام وسنعمل بكل قوة لانهاء أهم ملفاته وهو المصالحات المجتمعية، محملا محافظ غزة رسالة دعم الرئيس ورسالة هموم وتحديات أبناء قطاع غزة .

وتحدث الوزير إبراهيم ابو النجا عن أهمية الدور المنوط بالعشائر وأثنى على عمل رجال الهيئة العليا في تحقيق الوئام المجتمعي والترابط الاجتماعي وحل قضايا وهموم ونزاعات الأفراد في ظل الظروف الصعبة .

وأعرب محافظ غزة عن تقديره لعمل الهيئة العليا وأعضائها في تحقيق السلم الأهلي وضمان الأمن المحلي وأكد على متابعة القيادة وسيادة الرئيس لعمل وجهود الهيئة للوصول للمصالحة المجتمعية الكبرى وإنهاء الانقسام وعودة وحدة الوطن، مؤكدا على نقل رسالة الهيئة العليا للأخ الرئيس وتقديم كل دعم ممكن لعمل الهيئة .

وأشار الى ضرورة أن يتواصل عمل رجال العشائر والاصلاح وبذل كل الجهود لرأب الصدع وتحقيق الأمان لأفراد المجتمع والحفاظ على الثوابت الفلسطينية دون تفريط ولا تقصير حتى يرفع شبل من أشبال فلسطين أو زهرة من زهراتها علم فلسطين فوق القدس.

وشكر المحافظ ابو وائل ابو النجا المختار أبو سلمان المغني ورجال العشائر والإصلاح وقال بانكم قامات عالية وأنتم صمام الأمان للمجتمع أنتم أهل الخير أنتم من حافظ ويحافظ علي تراثنا العربي الأصيل وعاداته الخيرة والنيلة حفظكم الله وجعلكم سنداً للبلاد والعباد وأسعدكم في الدارين لما تقومون به من جهد وتعب للاصلاح بين الناس .

وفي نهاية اللقاء كرمت الهيئة العليا الوزير إبراهيم أبو النجا علي الثقة التي أولاها إياه فخامة الرئيس محمود عباس بتعيينه محافظاً لمحافظة غزة وهو أهلاً لها لما يتمتع به من إنتماء وولاء وعطاء لشعبه ووطنه ومن تاريخ نضالي مشرف .

وكرمت الهيئة العليا المختار أبو محمد أبو حصيرة وإدارة مطعم السلام أبو حصيرة وتوجهت بالشكر والتقدير وعظيم الامنتان علي ما يقدمونه من تسهيلات لإقامة المناسبات الخاصة باجتماعات الهيئة العليا لشئون العشائر بمحافظة غزة .